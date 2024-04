Biden avvisa Netanyahu: "Serve un cessate il fuoco immediato"

Il presidente Usa e il premier israeliano si sono sentiti nelle scorse ore in una lunga e tesa telefonata in cui hanno parlato della situazione in Medio Oriente. Le ultime mosse di Tel Aviv non sono particolarmente piaciute al partner americano e Joe Biden ha voluto chiarirlo con fermezza a Benjamin Netanyahu.

Biden avvisa Netanyahu: il messaggio degli Usa a Israele

Israele deve cambiare immediatamente registro nella guerra a Gaza. Sostanzialmente è questa la presa di posizione che il presidente Usa Joe Biden ha voluto mettere in campo nella lunga chiacchierata telefonica avuta ieri con Benjamin Netanyahu. Il riferimento, non può essere altrimenti, è alla drammatica morte dei membri della Ong dopo lo sconsiderato raid dell’Idf nella Striscia, ma non solo. “Si presenta la necessità che Israele annunci e attui una serie di passi specifici, concreti e misurabili per affrontare i danni ai civili e la sicurezza degli operatori umanitari“ – ha fatto sapere Biden, molto fermo nelle sue posizioni.

Biden avvisa Netanyahu: cosa farà Israele

“Vogliamo vedere cambiamenti reali nel giro di ore, giorni, come un enorme aumento degli aiuti umanitari e la riduzione della violenza su civili e cooperanti, vogliamo non solo annunci ma esecuzione e implementazione delle misure” – commentano dalla Casa Bianca. Israele, da parte sua, ha assicurato che intraprenderà azioni immediate per aumentare l’afflusso di aiuti alla popolazione di Gaza attraverso il porto di Ashdod e riaprendo il valico di Erez.