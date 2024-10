Joe Biden davanti all’Assemblea generale delle Nazioni Unite, dove è stato accolto da un lungo applauso, ha tenuto il suo discorso di addio.

Prima di fare il punto su Ucraina, Gaza e Libano, ma anche sull’addio alla corsa per la Casa Bianca, Biden ha ripercorso gli inizi della sua carriera e la sua giovane età nel pieno della Guerra Fredda. Poi, ha proseguito raccontando la propria esperienza al Senato e le principali crisi internazionali. Per poi concludere con il ricordo delle tragedie dell’11 settembre e della pandemia.

“Forse per tutto quello che ho visto e abbiamo fatto insieme nei decenni, ho speranza, so che c’è una strada per andare avanti”