Joe Biden ed il discorso sullo Stato dell’Unione: affrontati diversi temi

Dopo i primi dettagli arrivati in Italia in merito al lungo discorso, durato poco più di un’ora, che Joe Biden ha tenuto al Congresso sullo Stato dell’Unione, scopriamo altre informazioni sugli argomenti che il presidente degli Stati Uniti ha toccato durante questa sua apparizione. E, tra i temi, non mancano Gaza, il rapporto con la Cina e nemmeno i problemi legati al confine con il Messico.

Non solo Trump

Anche se una parte del discorso è stata riservata a quello che molto probabilmente diventerà il suo avversario alle elezioni USA 2024, Joe Biden ha sfruttato l’occasione del discorso sullo Stato dell’Unione per toccare diversi temi. Ha ad esempio rivelato un piano militare che, stando a quanto emerso, è stato ben accolto da Israele, e che riguarda la costruzione di una banchina temporanea sulla costa di Gaza per accogliere grandi navi cargo con aiuti umanitari. Il tutto senza che truppe americane siano presenti sul suolo di Gaza.

In merito al conflitto in Medio Oriente, ha poi sottolineato che l’unica soluzione è quella dei due Stati, che garantirebbe la pace ad Israele, ai palestinesi e a tutte le zone vicine. Ha poi ammonito nuovamente Israele dichiarando che deve fare di più, soprattutto per quanto riguarda gli aiuti a Gaza e, soprattutto, fare il possibile per proteggere gli operatori umanitari.

Gli altri temi

Il presidente degli Stati Uniti ha anche ammonito l’opposizione in merito ai problemi del confine sud con il Messico, dichiarando che “Possiamo scontrarci su come risolvere l’emergenza al confine, o possiamo risolverla“.

Ha anche colto l’occasione per parlare, seppur brevemente, dei rapporti con la Cina, sottolineando che il suo desiderio sia quello di creare una competizione tra le due nazioni e non un conflitto.

Infine, ha fatto alcune promesse, come il reintegro del diritto all’interruzione di gravidanza, il suo impegno per liberare alcuni prigionieri americani all’estero e di difendere la procreazione assistita.