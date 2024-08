Soukaina El Basri, l’influencer biellese più conosciuta come Siu, è tornata a casa: la donna, finita in ospedale a maggio per una ferita al petto, che secondo la Procura avrebbe inferto il marito Jonathan Maldonato, è stata sentita dal pm.

Biella, l’influencer Siu dimessa dall’ospedale

Il 16 maggio scorso, Siu era stata portata dal marito all’ospedale degli Infermi di Ponderano (Biella): la donna aveva una ferita al petto. L’uomo ai medici aveva detto che la moglie era caduta in casa, versione confermata anche da Siu quando ancora era cosciente. Quella ricostruzione, però, era apparsa poco credibile e il marito di Siu venne arrestato: nonostante lui abbia respinto ogni accusa, cambiando anche la versione su quanto accaduto in casa, è ancora indagato per tentato omicidio.

La donna è stata sentita dal pm

Doveva essere fondamentale proprio l’attesa testimonianza della donna che, a quanto pare, non ha consentito però di dare una svolta alle indagini. In realtà, del racconto di Siu fatto agli inquirenti non è trapelato praticamente nulla, solo che le sue parole non sarebbero appunto state utili per chiarire quanto accaduto.

