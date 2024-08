Nel pomeriggio di sabato 10 agosto si è verificato un incidente sul massiccio della Sulzfluh, nei pressi di St. Antönien. Un alpinista di 50 anni è morto e il suo amico di cordata è rimasto ferito.

La morte dell’alpinista 50enne

L’uomo, in compagnia di un 28enne, stava scalando la parete. Secondo le prime indagini della polizia cantonale dei Grigioni, i due alpinisti erano partiti dalla capanna Carschina del Club Alpino Svizzera e si trovavano a circa 2450 metri di altitudine quando si è verificato l’incidente mortale.

La vittima sarebbe caduta per alcune decine di metri. Sarebbe rimasta appesa alla corda, ma ha riportato ferite così gravi che il medico della Rega, giunto sul posto, ha potuto soltanto constatare il decesso.

Le condizione dell’uomo ferito

Anche il compagno di cordata è rimasto ferito, riportando lesioni di media entità. Tuttavia, non si conoscono le condizioni attuali dell’uomo dopo il recupero. Entrambi sono stati recuperati da un elicottero della Rega.

La dinamica dell’incidente

L’incidente sarebbe avvenuto poco dopo le 15:15. Tuttavia, la dinamica e le cause non sono ancora note. In queste ore gli inquirenti attraverso ulteriori indagini cercheranno di chiarire la tragedia.

Fondamentale sarà anche la testimonianza dell’alpinista ferito, ma bisognerà attendere il miglioramento delle sue condizioni di salute.