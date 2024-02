Biennale Arte, Bartolini: materia solida incontra materia sottile

Milano, 27 feb. (askanews) - Massimo Bartolini, artista scelto per rappresentare l'Italia alla prossima Biennale Arte di Venezia ha presentato il proprio lavoro, "Due Qui - To Hear", con al curatela di Luca Cerizza. Bartolini ha parlato di un impegno per la "massima astrazione" e dell'incontro tra ...

Milano, 27 feb. (askanews) – Massimo Bartolini, artista scelto per rappresentare l’Italia alla prossima Biennale Arte di Venezia ha presentato il proprio lavoro, “Due Qui – To Hear”, con al curatela di Luca Cerizza. Bartolini ha parlato di un impegno per la “massima astrazione” e dell’incontro tra la materia solida che conosciamo e la materia sottile del suono. L’artista si è poi soffermato sull’unica figura presente nel Padiglione, quella di un illuminato “che rinuncia all’illuminazione per aiutare gli altri a raggiungerla”.