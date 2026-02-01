Bilancio Annuale del Governo Modi: Strategie per la Crescita in un'Economia Instabile

Il governo indiano, sotto la guida di Modi, presenta con strategia il budget annuale, mirato a stimolare la crescita economica in un contesto globale caratterizzato da incertezze e sfide.

Il governo indiano, sotto la guida del Primo Ministro Narendra Modi, ha recentemente reso noto il suo budget annuale per il 2026-2027, con l’obiettivo di mantenere un tasso di crescita sostenuto nonostante le incertezze economiche globali, caratterizzate da guerre commerciali e fluttuazioni nei mercati finanziari.

La presentazione, effettuata dalla Ministra delle Finanze Nirmala Sitharaman in Parlamento, ha messo in evidenza un piano di spesa totale stimato in 583 miliardi di dollari.

Questo budget è concepito per stimolare l’infrastruttura e la produzione interna, settori ritenuti fondamentali per l’economia indiana.

Strategie per affrontare le sfide economiche

Nonostante le sfide imposte dalle tariffe punitive, come quelle del 50% imposte dagli Stati Uniti su alcune importazioni indiane, l’economia indiana è riuscita a mantenere una crescita robusta. Il governo ha cercato di mitigare l’impatto di tali misure attraverso accordi commerciali, come quello recentemente siglato con l’Unione Europea.

Secondo l’ultima Relazione Economica Annuale presentata in Parlamento, il governo prevede una crescita del Prodotto Interno Lordo (PIL) compresa tra il 6.8% e il 7.2% per il nuovo anno fiscale. Questi numeri, sebbene leggermente inferiori rispetto alla previsione del 7.4% per l’anno precedente, risultano comunque superiori alle stime di istituzioni globali come la Banca Mondiale.

Investimenti in infrastrutture e produzione

Per garantire una crescita continua, il governo ha pianificato di investire circa 12.2 trilioni di rupie (equivalenti a 133 miliardi di dollari) nel settore delle infrastrutture. Questo segna un incremento rispetto agli 11.2 trilioni di rupie (circa 122 miliardi di dollari) dell’anno precedente. Inoltre, l’esecutivo indiano si è posto l’obiettivo di potenziare la produzione in sette settori strategici, tra cui farmaceutica, semiconduttori, magneti rari, chimica, beni strumentali, tessuti e prodotti sportivi.

In aggiunta, si prevede un incremento degli investimenti in settori emergenti come l’intelligenza artificiale, ritenuto cruciale per l’innovazione e la competitività a lungo termine dell’India.

Obiettivi di sostenibilità economica

Nonostante l’intenzione di stimolare la crescita attraverso la spesa pubblica, il governo indiano mira anche a ridurre il rapporto debito/PIL dal 56.1% al 55.6% nel prossimo anno fiscale. Inoltre, si prevede una diminuzione del disavanzo fiscale, attualmente fissato al 4.4%% del PIL, a 4.3%%.

In un chiaro cambiamento rispetto al budget dell’anno passato, che aveva introdotto significativi tagli fiscali per la classe media, la Ministra Sitharaman ha dichiarato che l’approccio sarà più focalizzato sulla costruzione di una resilienza economica interna e sul rafforzamento della posizione dell’India all’interno delle catene di approvvigionamento globali.

Visione a lungo termine

Durante la presentazione del budget, Modi ha sottolineato che il paese sta abbandonando le soluzioni temporanee in favore di strategie a lungo termine, affermando: “Le soluzioni a lungo termine forniscono una prevedibilità che favorisce la fiducia nel panorama globale”.

Il governo ha incontrato diverse difficoltà nel tentativo di aumentare il contributo della manifattura al PIL, attualmente sotto il 20%, con l’obiettivo di raggiungere il 25% per generare posti di lavoro per i milioni di nuovi lavoratori che si uniscono al mercato ogni anno.

