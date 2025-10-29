Un sabato pomeriggio come tanti si è trasformato in una tragedia che ha sconvolto due province. A Palazzolo sull’Oglio, una bimba di appena due anni è rimasta vittima di un drammatico incidente domestico mentre si trovava in visita dai parenti. Dopo tre giorni di ricovero, il suo cuore ha smesso di battere. La scelta dei genitori commuove e dona speranza.

Bimba di due anni cade in casa e batte la testa

Tragedia a Palazzolo sull’Oglio. La bimba di appena due anni era rimasta gravemente ferita dopo una caduta accidentale avvenuta nel pomeriggio di sabato, mentre si trovava insieme alla madre nella casa degli zii. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri di Chiari, la piccola stava giocando con un cuginetto quando, per cause ancora in corso di accertamento, è caduta battendo violentemente la testa sul pavimento.

I familiari, spaventati, hanno subito cercato di soccorrerla: la madre ha chiamato il 112, e in pochi minuti sul posto sono arrivati ambulanza e automedica. Dopo un primo intervento di rianimazione, la bimba è stata trasferita in elicottero all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è stata ricoverata in condizioni disperate nel reparto di Rianimazione.

Bimba di due anni cade in casa e batte la testa: tragico epilogo e la scelta dei genitori

Dopo tre giorni di lotta tra la vita e la morte, i medici hanno dovuto constatare l’irreversibilità del danno cerebrale: nella mattinata di martedì 28 ottobre è stata dichiarata la morte clinica della piccola. La bambina, nata in Italia da genitori di origini marocchine e residente con la famiglia a Telgate, non ce l’ha fatta nonostante ogni tentativo di salvarla.

In un momento di profondo dolore, i genitori hanno compiuto un gesto di grande generosità acconsentendo alla donazione degli organi della figlia, offrendo così una speranza di vita ad altri bambini.