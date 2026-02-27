Maxi blitz antidroga nella giornata di ieri a Ravenna, controlli e arresti in zona stazione. Ecco tutti i dettagli dell’operazione denominata “Smoke Corner.”

Ravenna, maxi blitz antidroga: operazione “Smoke Corner”

Maxi blitz della polizia contro lo spaccio di droga a Ravenna. Nella giornata di ieri, giovedì 26 febbraio 2026, la Polizia di Stato della città ha portato a termine un’importante operazione di polizia giudiziaria, denominata “Smoke Corner”, e diretta al contrasto delle cessione e del consumo di sostanze stupefacenti nelle zone della stazione ferroviaria, dei giardini Speyer e di via Carducci. Diversi sono stati gli arresti.

Ravenna, maxi blitz antidroga: controlli e arresti in zona stazione

Come visto nella giornata di ieri, giovedì 26 febbraio 2026, c’è stato un maxi blitz antidroga a Ravenna. L’operazione, denominata “Smoke Corner”, è stata condotta dalla squadra mobile della questura e ha portato a diversi arresti, ben 14. Inoltre, nel corso dell’operazione, è stato effettuato un servizio di “alto impatto” con il coinvolgimento del Reparto Prevenzione Crimine, del Reparto Mobile e del Reparto Volo di Bologna. Come detto l’operazione mira al contrasto della cessione e del consumo di sostanze stupefacenti nelle zone della stazione ferroviaria, dei giardini Speyer e di via Carducci.