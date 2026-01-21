I blitz si sono svolti nella giornata di ieri, martedì 20 gennaio 2026: l'obiettivo è contrastare lo spaccio di stupefacenti.

Maxi blitz antidroga ieri, martedì 20 gennaio 2026, al Quarticciolo (Roma). A svolgere i sopralluoghi, con l’obiettivo di contrastare lo spaccio di stupefacenti, anche i paracadutisti del Primo Reggimento Tuscania, oltre al Carabinieri della Compagnia di Roma Casilina.

I primi controlli sono iniziati nella mattinata di ieri, con i blitz che si sono poi susseguito per tutta la giornata. I carabinieri hanno disposto chiusure a tenaglia nei principali punti di accesso alle piazze, bloccando non solo lo spaccio ma facendo formare file di acquirenti, in assenza di pusher disponibili, quasi tutti infatti arrestati.

Nel maxi blitz di ieri al Quarticciolo, i militari hanno arrestato 18 persone e sequestrato 500 dosi di droghe, rinvenute addosso agli indagati, cui si aggiungono anche due armi. Cinque le persone che hanno provato a fuggire, ma senza successo. Tra gli arrestati tre sono italiani, tutti con precedenti e indiziati di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.