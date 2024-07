Nuovi progetti per BOEM: iniziata la partnership con Velier per la distribuzione

Nuovi progetti per BOEM: iniziata la partnership con Velier per la distribuzione

Il prossimo obiettivo di BOEM è avere la distribuzione del drink in tutti i bar e locali sul territorio italiano, entro la fine del 2024. A tal proposito, è nata la partnership con Velier, distributore di bevande alcoliche.

BOEM: il brand di soft drink lanciato da Fedez e Lazza

BOEM è una bevanda frizzante leggermente alcolica, vegana, senza glutine e al gusto di zenzero, che ha stretto la partnership con Velier, distributore di bevande alcoliche e di brand come Fever-Tree ed Hendricks.

Il brand Boem è stato lanciato nel 2023 da Fedez e Lazza, insieme agli imprenditori Leonardo Maria del Vecchio e Camillo Bernabei.

I nuovi progetti di BOEM

Dopo aver chiuso accordi con Esselunga e varie insegne della Gdo tra cui Conad, Pam, Coop, Famila, Despar, Carrefour e Crai, Boem punta al segmento Horeca.

Oltre alle grande distribuzione con Velier, al momento è possibile ordinare il drink nei locali e online, sul portale Bernabei.it. In particolare si può acquistare la singola lattina da 33 cl, a 2,50€, o la confezione da 24 lattine, a 60€.

BOEM e l’estate 2024

Dopo il successo al Kappa FuturFestival di Torino, al Lumen Festival di Vicenza e al Rock in Roma, con 20.000 lattine vendute in poche ore, BOEM sarà presente in altre 104 tappe di festival in tutta Italia, inclusi il Red Valley a Olbia e il Jesolo Music Park.

Inoltre, BOEM ha stretto una partnership con il gruppo Ligabue, garantendo la presenza della bevanda su tutte le navi MOBY.