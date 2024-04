Il regime straordinario del bonus sociale per l’elettricità e il gas, che ha concesso sconti in bolletta agli utenti economicamente svantaggiati, è terminato il 1° aprile, riportando le agevolazioni al regime ordinario.

Bollette di gas e luce: più care da aprile

Questo significa che le soglie Isee per accedere al bonus sono fissate a 9.530 euro e a 20.000 euro per famiglie con più di tre figli. Arera, l’Autorità per l’energia, reti e ambiente, ha reso nota questa decisione a partire dal secondo trimestre del 2024.

Nel 2023, le agevolazioni del bonus sociale erano state aumentate, ma ora sono tornate ai livelli ordinari. Tuttavia, è stato confermato un contributo straordinario che varia in base al numero dei membri della famiglia. Le bollette della luce per le famiglie nel mercato tutelato hanno registrato un ulteriore calo del 19,8% per il periodo aprile-giugno, principalmente a causa del ribasso dei prezzi del gas naturale e dell’energia elettrica.

Tuttavia, con l’inizio del secondo trimestre del 2024, si verificano anche aumenti nelle bollette. Gli oneri generali di sistema, come gli incentivi per le rinnovabili, subiscono un aumento significativo. Ad esempio, la spesa per la voce Asos aumenta del 17%, mentre quella per la Arim cresce del 26%. Anche le tariffe di rete subiscono aumenti, comprese le componenti relative al sistema di settlement e di interrompibilità.

Inoltre, gli oneri generali includono un aumento della componente tariffaria UG3FT, che alimenta il Fondo riconoscimento fornitori di ultima istanza, a causa dell’incremento previsto degli oneri di morosità legati alla situazione dell’Ilva.