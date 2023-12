Il nuovo anno si preannuncia carico di rincari e crescenti pressioni economiche per le famiglie italiane. Secondo le stime del Codacons, il 2024 potrebbe iniziare con un aumento significativo nelle spese domestiche, raggiungendo un impatto di 974 euro in più all’anno per ogni nucleo familiare.

Aumenti in diversi settori

Questa previsione abbraccia una vasta gamma di settori che influenzano direttamente il portafoglio di ogni cittadino. Dalle voci delle bollette alimentari (+231 euro) ai costi dei trasporti (+160 euro), dall’aumento dell’assicurazione auto (+62 euro) ai rincari delle bollette per l’energia e il gas (+220 euro), passando per le commissioni bancarie (+18 euro) e le tariffe locali (come acqua e rifiuti con +60 euro), fino a ristorazione (+68 euro) e viaggi e turismo (+120 euro).

Aumenti anche per telefono e internet

In aggiunta a questa serie di aumenti, il settore delle telecomunicazioni si prepara ad applicare nuove tariffe. Assoutenti ha denunciato che i consumatori italiani dovranno affrontare un’imminente “stangata telefonica” a partire dal prossimo gennaio, con rincari fino a +60 euro a utenza (+770 milioni all’anno) per i servizi di rete fissa, mobile e internet nel corso del 2024. Le comunicazioni degli operatori telefonici hanno rivelato variazioni nelle condizioni contrattuali, come specificato da Assoutenti: Tim, Vodafone, Fastweb, WindTre e Postemobile annunciano tutti aumenti che influenzeranno i costi mensili delle loro offerte. Si prevedono incrementi compresi tra 0,01 euro e 4,99 euro al mese, a seconda dell’operatore e dell’offerta sottoscritta.