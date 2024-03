Cala del 19,8% la bolletta elettrica per la famiglia-tipo in tutela nel secondo trimestre 2024: a comunicarlo ARERA, l’Autorità per l’energia, le reti e l’ambiente.

L’Autorità ha spiegato che il calo è motivato principalmente dall’andamento dei prezzi del gas naturale e dell’energia elettrica verso la fine dello scorso anno e nei primi mesi dell’anno in corso e che sta subendo un rallentamento a causa delle crescenti tensioni geopolitiche.

La spesa per la famiglia-tipo nell’anno scorrevole, dal 1° luglio 2023 e il 30 giugno 2024, sarà di circa 662 euro, riavvicinandosi ai livelli precedenti alle crisi e segnando un -47,7% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell’anno precedente, quando il prezzo dell’energia raggiunse i suoi picchi massimi.

«È il momento affinché come consumatori valutiamo il da farsi, controlliamo i nostri costi e consumi annuali, capiamo se siamo sul mercato libero o in tutela, se siamo o no vulnerabili e se il rientro in tutela sia un’opzione conveniente alla luce del passaggio automatico a luglio nel servizio a tutele graduali. Fino a oggi la maggior tutela ha permesso di offrire un prezzo efficiente, il che ha consentito di avere un benchmark per il mercato, tuttavia l’avvicinarsi della fine del servizio di tutela ricordiamo sempre che non esaurisce la tutela contrattuale, le regole e la vigilanza sul loro rispetto da parte dell’Autorità e le tutele per i consumatori in ogni fase della fornitura».