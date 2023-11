Gli ultimi dati Eurostat relativi al prezzo medio dell’elettricità applicato ai clienti domestici in Europa parlano chiaro: l’Italia è uno dei Paesi in cui le bollette sono più care. ‘Facile.it’ ha ripreso il report, analizzandolo nei dettagli.

Bollette elettricità, Italia uno dei Paesi più cari: la classifica

Si classifica al sesto posto, fra i Paesi europei in cui la bolletta dell’elettricità media è più alta, la nostra Italia. A dirlo è ‘Facile.it’ che ha analizzato gli ultimi dati Eurostat relativi al prezzo della luce nel vecchio continente. Le differenze con gli altri Stati riguardano proprio le tariffe dell’elettricità, con una media pari a 0,378€/kWh. Fra i pochi Paesi con i valori più alti ci sono i Paesi Bassi (+26%), il Belgio (+15%) e la Germania (+9%). Molto più bassi, invece, i valori di Svezia (-29%), Irlanda (-35%), Francia e Grecia (-39%), e soprattutto la Spagna (-52%).

Bollette elettricità, Italia uno dei Paesi più cari: esempi concreti

Parlando di esempi concreti, utilizzare il forno elettrico costa in media 77 euro all’anno ad una famiglia italiana, mentre per la lavatrice spendiamo circa 111 euro ogni 365 giorni. I valori scendono drasticamente in Francia e in Spagna (addirittura -107% per il forno). Spese altissime anche per l’elettrodomestico più usato, il frigorifero. In Italia si pagano 193 euro l’anno, in Spagna solo 93.