Costa tanto tenere l’aria condizionata accesa? Quanto consuma un’ora di condizionatore? La risposta a queste, e altre domande, è: dipende.

Intanto un condizionatore di ultima generazione e di classe energetica elevata può far risparmiare tanto e nel lungo periodo (qui alcuni aggiornamenti sul Bonus mobili e elettrodomestici 2023).

Come si calcola il consumo dell’aria condizionata

Un calcolo dettagliato dei consumi energetici non può prescindere da alcune variabili fondamentali, che sono:

· Classe energetica (più è alta, maggiore è il risparmio. I più efficienti e meno dispendiosi in bolletta sono di classe A+++);

· Costo dell’energia (un segreto è quello di monitorare costantemente il sito istituzionale di Arera, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (https://www.ilportaleofferte.it/portaleOfferte/ ) per controllare tariffe e valutare contratti e offerte interessanti. Portale affidabile e aggiornato anche per il calcolo dei consumi e la verifica delle voci in bolletta);

· Umidità in casa (per non affaticare il condizionatore e respirare un’aria salubre non deve scendere mai sotto il 30 e sopra il 60%, senza dimenticare di arieggiare costantemente gli ambienti domestici);

· La temperatura in casa (quella ideale deve aggirarsi intorno a 18/19 gradi);

· La pulizia dei filtri (ogni anno devono essere ripuliti e igienizzati, per non affaticare l’apparecchio, e di conseguenza incidere di più sui consumi);

· Il consumo nominale del condizionatore (una volta raggiunta la temperatura impostata, questo consumo si riduce, perciò a quel punto potremmo anche spegnere il condizionatore o impostarlo in modalità risparmio, a seconda dei modelli);

· Dimensioni della stanza e degli ambienti domestici (in media occorrono 340 BTU/h per ogni metro quadrato, quindi per rinfrescare 15 metri quadrati serve un condizionatore da almeno 5.100 BTU/h. Questo dato è riportato in etichetta).

Quanto costa un’ora di condizionatore

Prendiamo in considerazione il costo medio per kilowattora dell’energia elettrica in questo periodo dell’anno. Ipotizziamo di avere in casa un modello di classe A+++, che deve raffrescare una stanza di 15/20 metri quadrati con umidità gradevole e media esposizione al sole. Abbiamo scelto la migliore offerta segnalata sul portale Arera.

Il condizionatore acceso per un’ora ci costerà mediamente intorno ai 24 centesimi di euro. Tenerlo acceso quattro ore al giorno in un mese inciderà di circa 30 euro sulla bolletta.