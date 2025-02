Bollette: Schlein, 'no a pannicelli caldi da Cdm, proposte Pd attuabili a costo zero'**

Roma, 27 feb. (Adnkronos) - "Non basteranno domani in Cdm pannicelli caldi" sul caro bollette. Lo dice Elly Schlein in Direzione rilanciando le proposte del Pd e offrendole alla maggioranza: "Sono proposte concrete e attuabili a costo zero che nell'immediato può fare molt...

Roma, 27 feb. (Adnkronos) – "Non basteranno domani in Cdm pannicelli caldi" sul caro bollette. Lo dice Elly Schlein in Direzione rilanciando le proposte del Pd e offrendole alla maggioranza: "Sono proposte concrete e attuabili a costo zero che nell'immediato può fare molto su come si forma in modo surreale il costo dell'energia in questo Paese dove si pagano le bollette più alte d'Europa".