Bologna: Gori, 'incredibile Salvini autonomista contro decisioni città'

Roma, 21 gen. (Adnkronos) – “Se nelle vie del centro storico si va a 30 km all’ora secondo me va bene. Ovviamente non metto quel limite nelle arterie principali della città . Fatto sta che Bologna decide questa cosa ma ci sono altre città di centrodestra che lo hanno deciso come Treviso e Olbia che è stata la prima. Il ministro dei trasporti , alfiere dell’autonomia e del federalismo, interviene a gamba tesa dicendo che non si può fare e che farà un decreto : ma come è possibile?". Così il sindaco di Bergamo Giorgio Gori a In mezz’ora su RaiTre.