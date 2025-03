L’estate e i suoi tormentoni. Oramai non aspettiamo altro: conoscere quale canzone ci accompagna sotto l’ombrellone, in disco e davanti al falò. Nell’estate del 2000 il tormentone era La Bomba.

La Bomba di King Africa

La Bomba è una canzone pop latina del gruppo musicale argentino King Africa. Registrata nel 2000, la canzone – già cover degli Azul Azul – ha presto raggiunto ottimo gradimento prima in America latina per poi ottenere popolarità a livello internazionale.

La Bomba, il testo della canzone

Sensual Con Movimiento Sensual

Sensual Con Movimiento Muy Sexy

Sexy Con Movimiento Muy Sexy

Y Aqui Se Viene Azul Azul con este baile

Que es una bomaba

Para Bailar esto es una Bomba Para Gozar esto es una bomba Para Meniar esto es una bomba

Y Las Mujeres lo bailan asi, asi, asi asi

Todo El Mundo

Una mano en la cabeza Una Mano en la cabeza

Con movimiento sexy, con movimiento sexy Una Mano en la cintura

Una Mano en la cintura

Con movimiento sexy, con movimiento sexy

Y ahora empieza a menear

Suavesito para abajo, para abajo, para abajo Suavesito para ariba, para ariba, para ariba

Para Bailar esto es una Bomba Para Gozar esto es una bomba Para Meniar esto es una bomba

Toda La Mujeres lo bailan bomba,

Todo lo hombre lo bailan bomba,

Toda Las Radio le pone bomba,

La Discotequa le ponen bomba,

Toda La gente lo baila bomba

Pero Todo se acaba

Acaba y acaba, acaba, acabalo

Y acaba, acaba, acabalo

Acaba, acaba,acaba acaba acabalo,

Y acaba, acaba, acaba acaba acabalo

La Bomba, la traduzione della canzone in italiano

BOOOOOOOOOOOMBAAAAAAAA

movimento sensuale (sensuale) movimento molto sexy (sexy) movimento molto sexy (sexy)

E qui viene Azul Azul con la danza che è una (bomba)

Per ballare questo che è una (bomba) per godere di questo che è una (bomba) per scuotere questo è una (bomba)

E le donne ballano così, così, così, così tutti

una mano sulla testa una mano sulla testa un movimento sexy un movimento sexy

una mano sulla vita una mano sulla vita un movimento sexy un movimento sexy

E adesso comincio a dondolare

piano piano verso il basso verso il basso

piano piano verso l’alto verso l’altro

su e giù su e giù

Bomba (sensuale) movimento sensuale (sensuale) movimento molto sexy (sexy) movimento molto sexy (sexy)

