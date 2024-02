Bonaccini: "Questo sarà il secolo dell’Africa, immigrazione per non far saltare welfare"

Bologna, 20 Feb. (Adnkronos) – “Questo sarà il secolo dell'Africa. La Nigeria, l'Egitto in 50 anni raddoppieranno quasi il loro numero di abitanti. Servono leggi che favoriscano l'immigrazione regolare, che possano aiutare le nostre imprese a trovare lavoratori perchè trovarsi tra qualche decennio con più anziani pensionati che lavoratori attivi rischierà di far saltare tutto il nostro sistema di welfare". Così il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, intervenendo questa mattina a Bologna, agli Stati Generali della Natalità.

“E' evidente – continua Bonaccini – che noi nei prossimi anni abbiamo bisogno di un'immigrazione legale, regolare e robusta. La Bossi Fini va cambiata, perché oggi è un ostacolo a rendere più semplice avere persone che vengano qui, così come va introdotta una legge che garantisca che i bambini e le bambine nate in Italia possano diventare italiani e italiane il prima possibile, per garantire un riconoscimento dei diritti che deve andare pari passo con i doveri. Chi viene qui – conclude il governatore – deve venire qui per lavorare, studiare, comportarsi bene altrimenti è giusto che venga messo dove merita”.