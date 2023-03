Borrell: Putin non potrà più viaggiare in oltre 130 paesi

Bruxelles, 20 mar. (askanews) – “Se il presidente Putin viaggia in uno degli oltre 130 paesi che hanno firmato questo trattato internazionale, dovrà essere immediatamente arrestato, e questo deve essere certamente preso in considerazione, perché lui può negoziare con chi vuole, ma questa decisione della Corte rimane valida”. Così l’Alto Rappresentante per la Politica estera e di sicurezza comune dell’Ue, Josep Borrell, al suo arrivo al Consiglio Affari esteri a Bruxelles, ha spiegato quali sono le conseguenze pratica del mandato di cattura internazionale per Vladimir Putin emesso dalla Corte penale internazionale.

“È un punto di svolta”, ha sottolineato Borrell.