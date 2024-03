Botta e risposta con Dolce Potente

Il 6 marzo è uscito “Venere 2000”, il nuovo singolo di Dolce Potente per Italo Ghetto Records: oltre alla versione originale, disponibile su tutte le piattaforme streaming, ci sono due remix firmati da Industrial Romantico. Dolce Potente è una creatura magica dell’underground italiano e sarà, insieme ad altri 130 artisti, il prossimo 30 agosto al Tempio Festival a Berlino, un evento di tre giorni ad Alte Münze, l’antica Zecca di Stato della capitale tedesca riconevrtita in centro culturale.

Ciao Dolce Potente, e benvenuta su notizie.it

Quando hai deciso di diventare producer?

Sono una dj, ma non sono ancora una producer dal punto di vista strumentale; ho iniziato a studiare produzione quest’anno presso la Scuola della Techno del Tempio del Futuro Perduto. Dal punto di vista vocale, ho iniziato a scrivere musica e a lavorare con produttori nel 2018 circa e nel 2023 con Industrial Romantico.

Quando hai capito che questa era la tua strada?

Riferendomi alla musica in generale, l’ho sempre saputo: ma l’ho iniziata a prendere sul serio dal 2008 circa, dopo che mi sono esibita per una recita scolastica. Ho capito il potenziale di quello scambio energetico fra me e gli altri e da lì ho deciso di prendere lezioni di musica, canto in particolare . La musica elettronica è arrivata in adolescenza, combacia sicuramente con il senso di ribellione e voglia di cambiare il mondo che fiorisce in quegli anni.

Quali sono i tuoi artisti preferiti?

Domanda difficile: la mia risposta potrebbe cambiare da un giorno all’altro. Ascolto tanti generi diversi ed ognuno mi ha insegnato a sviluppare una componente della mia personalità. Mi piacciono gli artisti multimediali come Björk ma, tra le scoperte preferite che ho fatto negli ultimi tempi ci sono i Pelada e gli Ascendant Vierge.

E i tuoi club e i tuoi festival preferiti?

Non ho il know how per rispondere a questa domanda :). Vengo dal mondo dei free party e ho frequentato poco festival e club. Preferisco gli spazi ibridi come il Tempio, che non si limitano alla vita notturna. O come l’Alte Münze a Berlino.

Come definiresti la musica che suoni e produci?

Dolce Potente.

Qual è il momento che ricordi con più piacere nella tua vita da producer?

Penso debba ancora arrivare: per adesso, sicuramente aver avuto la possibilità di lavorare con la famiglia del Tempio .

E quello più assurdo o imbarazzante?

È imbarazzante ogni volta mettere a nudo le proprie emozioni, ed esporre la propria arte agli altri ma allo stesso tempo liberatorio.

Come trascorri il tempo libero?

Mi piace passare il tempo a contatto con la natura e gli animali, cercando di entrare a contatto con il mio me superiore.

Come ti rapporti con i social network?

Li utilizzo molto quando sono sola, e per nulla quando sono in compagnia; e questo è un bene. Sono molto curiosa e utilizzo internet in generale per fare tanta ricerca in ogni campo, ma anche a me capita di cadere nella spirale di dissociazione dei social per non sentire forti emozioni. La mia soluzione e la mia disciplina rispetto a ciò sono pratiche come lo yoga e la meditazione, o semplicemente passare del tempo nella natura, anche solo in un parco.

Ci racconti i tuoi prossimi progetti?

È appena uscita “Venere 2000” con Industrial Romantico, che è solo la testa di nuovi brani in cui mi è piaciuto riappropriarmi di stereotipi italiani per dare loro un nuovo significato. Continuerò a gestire il format We Play Hard nel quale cerchiamo di smuovere la sensibilità politica e sociale attraverso la musica hard. E ovviamente, a fine agosto si parte per Berlino per il Tempio’s Festival all’Alte Münze, una possibilità per cui sono estremamente grata.

instagram.com/dolcepotente000/