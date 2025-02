Botta e risposta con i Supanova

Un sound coerente, identitario e sempre in grado di distinguersi con messaggi autentici, attuali e ben definiti. Queste le caratteristiche principali della musica proposta da Supanova giovane duo bergamasco formato da Gabriele Brembilla e da Giancarlo Camera, autori di brani e licenze per etichet...

Un sound coerente, identitario e sempre in grado di distinguersi con messaggi autentici, attuali e ben definiti.

Queste le caratteristiche principali della musica proposta da Supanova giovane duo bergamasco formato da Gabriele Brembilla e da Giancarlo Camera, autori di brani e licenze per etichette discografiche quali Time Records, Ego, Bip records, Dance and Love, Smilax, Roster Music e tante altre. Tracce quali “Baba Yetu” (deephouse) capace di raggiungere 1 milione e 700mila ascolti su Spotify e “No Fear”, entrata da subito in alta rotazione radiofonica, grazie anche al featuring dei francesi Panzer Flower. Le loro ultime produzioni si intitolano “Pandora” (Balkan Electro) e “A Festa È Nossa” (Soave Records, realizzata insieme a Jonny Haddy), uscite tra fine dicembre 2024 ed inizio gennaio 2025.

Quando avete deciso di diventare dj e producer?

All’età di 12 anni già suonavamo in alcune feste private, già alla presenza di centinaia di persone.

Quando avete capito che ce la stavi facendo?

Firmato il primo disco con l’etichetta discografica di Gabry Ponte abbiamo capito che la nostra musica poteva essere apprezzata dagli addetti ai lavori e da un pubblico main stream. Da allora in poi abbiamo cominciato a produrre dischi sempre migliori e tecnicamente molto ben curati, sino ad arrivare a firmare con le etichette più importanti del settore, sia italiane sia estere.

I vostri dj preferiti?

David Guetta, Avicii, Calvin Harris, David Guetta.

Il vostro club ed il vostro festival preferiti?

Villa delle Rose e Tomorrowland.

Come definireste la musica che suoni e produci?

Catchy. Cerchiamo sempre di aggiungere qualche riff o qualche ingrediente che possa catturare subito l’attenzione con suoni nuovi e ricercati.

Il momento che ricordate con più piacere nella tua vita da dj?

Quando il pubblico salta ed urla si diverte al ritmo dei mixaggi e mashup.

Quello più assurdo o imbarazzante?

Quella volta che alcune fans erano davvero scatenate. Fermiamoci qua.

Come trascorrete il tempo libero?

Composizione, musicale, letture, yoga, amici, palestra, meditazione:

Come vi rapportate con i social network?

Postiamo con regolarità ma non tutti i giorni.

I vostri prossimi progetti?

Nuove release e featuring internazionali.