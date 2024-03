Botta e risposta con Lorenzo Minozzi

Il 22 marzo è uscito “Perì Fiuseos”, l’EP d’esordio del produttore e compositore Lorenzo Minozzi: classe ’97, l’artista romano compie la sua formazione negli States, dapprima presso la Los Angeles Recording School e successivamente lavorando presso il prestigioso Studio City Sound. “Perì Fiuseos” nasce da un viaggio compiuto dall’artista attraverso il Nord Europa: riferendosi all’opera filosofica di Parmenide, il titolo del disco, mette in luce questa ricerca sonora e questa attenzione verso le forme e i suoni naturali. All’indomani dell’uscita del suo EP d’esordio, questo è quello che ci ha raccontato.

Ciao Lorenzo, e benvenuto su notizie.it

Quando hai deciso di diventare producer?

Più o meno nel 2017. Suonavo in una band, ma i tempi erano ormai maturi e mi ritrovai con un computer in mano prima ancora che potessi accorgermene.

Quando hai capito che questa era la tua strada?

Finito il liceo non avevo voglia di fare molto altro se non musica, quindi proseguii con la musica.

Quali sono i tuoi artisti preferiti?

Adrianne Lenker, Bon Iver, John Hopkins, Philip Guston, Cy Twombly, Korakrit Arunanondchai.

I tuoi club e i tuoi festival preferiti?

Sono abbastanza legato al RomaEuropa Festival.

Come definiresti la musica che suoni e produci?

Country rock fatato, con un pizzico di techno berlinese.

Il momento che ricordi con più piacere nella tua vita da producer?

Ricordo con molto piacere quando mi diedero le chiavi dello studio in cui lavoravo a Los Angeles.

Quello più assurdo o imbarazzante?

Birdman che si fa fare una pedicure in studio.

Come trascorri il tempo libero?

Dormo molto!

Come ti rapporti con i social network?

Da poco tempo Giorgio Di Mario, l’aguzzino che mi tiene al guinzaglio, mi ha messo vicino Edoardo, un social media assistant, in modo che io possa postare le cose che secondo loro funzionano e farmi diventare un grande produttore. Ho il grande sospetto che questo non basti, ma nel frattempo io e Edoardo siamo diventati buoni amici.

Ci racconti i tuoi prossimi progetti?

Ho in cantiere un disco folk. Non vedo l’ora di potervelo far ascoltare.

Ascolta “Perì Fiuseos” sulle piattaforme streaming: lnk.fuga.com/lorenzominozzi_perifiuseos

instagram.com/iamnot_lorenzo