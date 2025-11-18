Brando Bertrand: Il Segreto del Suo Celebre Succhino e il Suo Straordinario Successo

Nel 2018, un semplice spot pubblicitario ha catapultato Brando Bertrand, un modello all’epoca poco conosciuto, sotto i riflettori della ribalta. In quella pubblicità, Bertrand rivolgeva una domanda all’agente immobiliare, chiedendo se volesse un succino, un termine che ha catturato l’attenzione del pubblico per la sua singolarità.

Il dietro le quinte della pubblicità

Brando ha raccontato in un’intervista a FanPage che la parola succhino non era inizialmente prevista nel copione. Durante le riprese, il team creativo ha deciso di inserire questa espressione in modo estemporaneo, cercando di dare un tocco originale e provocatorio alla scena. Bertrand ha dichiarato: “Era chiaro che ci fosse un doppio senso; i pubblicitari sanno come attirare l’attenzione”.

Un giorno di riprese e un clima di lavoro

Le riprese sono avvenute in una giornata calda d’estate, durando dalle 9 del mattino fino alle 9 di sera. Per un prodotto di soli trenta secondi, la fatica è stata evidente, ma il compenso finale ha ripagato l’impegno. Con circa 25 persone sul set, la situazione non ha creato imbarazzo a Brando, eccetto per un momento divertente con la truccatrice che lo ha aiutato con un calzino.

La fama e le sue conseguenze

La notorietà derivante dallo spot ha portato Bertrand a partecipare a programmi televisivi come il Maurizio Costanzo Show e C’è Posta Per Te, dove si è presentato con un asciugamano attorno alla vita. Sebbene inizialmente provasse una certa timidezza, ha riconosciuto che per alcune opportunità bisogna scendere a compromessi, accettando di esporsi in cambio di visibilità e guadagni.

Scelte e opportunità televisive

Brando ha rivelato di aver ricevuto proposte per partecipare a reality show, ma ha deciso di accettare solo Pechino Express. Purtroppo, un imprevisto lo ha costretto a rinunciare, ma ha manifestato interesse nel partecipare ad altre iniziative simili in futuro.

Guadagni e curiosità personali

Negli anni successivi, Bertrand ha trovato modi originali per monetizzare la sua immagine, persino vendendo foto dei suoi piedi. “Spero che questa frase non diventi il titolo dell’intervista”, ha scherzato, ma la battuta ha finito per diventare il titolo effettivo dell’articolo. Per chi volesse vedere, ha anche condiviso immagini dei suoi piedi sui social media.

Riflessioni sui guadagni nel mondo della pubblicità

Brando ha chiarito che i compensi ricevuti non erano paragonabili a quelli degli anni ’90, quando i modelli guadagnavano cifre astronomiche. I suoi guadagni, sebbene soddisfacenti, provenivano principalmente da ospitate e lavori extra, piuttosto che da contratti principali.

Vita privata e relazioni

Oltre alla carriera, Bertrand ha vissuto esperienze significative nella sua vita personale. Ad esempio, nel 2013 in Svizzera ha assistito all’inizio di una storia d’amore tra Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta, che si sono sentiti attratti l’uno dall’altra in un contesto di lavoro comune. Questa esperienza ha dimostrato come il mondo dello spettacolo possa intrecciarsi anche con le relazioni sentimentali.

