Brasile, il feretro di Pelé lascia lo stadio di Santos

Roma, 3 gen. (askanews) – Il feretro di Pelé lascia lo stadio Urbano Caldeira di Santos, nello Stato di San Paolo, in Brasile. Il corteo funebre attraverserà ora le strade della città e passerà davanti alla casa della madre, Celeste Arantes, prima di arrivare al Memoriale della Necropoli ecumenica per una cerimonia funebre in forma privata.