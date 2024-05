G7 Finanze, ultimo giorno: focus su global tax, Ucraina e asset russi

Stresa, 25 mag. (askanews) – Ultimo giorno a Stresa (Vb), sul Lago Maggiore, del G7 Finanza, al quale partecipano i ministri delle Finanze e i governatori delle Banche Centrali dei Paesi del G7, il commissario europeo per gli Affari economici e monetari, il presidente dell’Eurogruppo, nonché i vertici delle principali organizzazioni internazionali e alcuni ministri di Paesi invitati.

I lavori sono iniziati con una sessione dedicata alla tassazione internazionale per far progredire il dossier della Global tax sulle multinazionali per proseguire con una valutazione degli effetti delle sanzioni sulla Russia, l’esame della situazione in Ucraina e, in questo ambito, l’uso delle entrate straordinarie degli asset russi immobilizzati.

L’ultima sessione, invece, è stata dedicata all’agenda verde e ambientale.

In mattinata, prima dell’inizio dei lavori, si è svolto un incontro trilaterale Italia-Francia-Germania, durante il quale il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti ha avito uno scambio di opinioni con il suo omologo transalpino Bruno Le Maire e il ministro delle Finanze tedesco, Christian Lindner.