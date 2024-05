Brescia, uno spettacolo sulla pandemia con il sostegno di DAD

Brescia, 23 mag. (askanews) - Al Teatro Grande di Brescia va in scena "Passato remoto e prossimo futuro. Grammatica comunitaria" uno spettacolo interamente ideato e realizzato nell'ambito di DAD Differenti Approcci Didattici, progetto selezionato e finanziato da Impresa Sociale Con i Bambini e cofin...

Brescia, 23 mag. (askanews) – Al Teatro Grande di Brescia va in scena “Passato remoto e prossimo futuro. Grammatica comunitaria” uno spettacolo interamente ideato e realizzato nell’ambito di DAD Differenti Approcci Didattici, progetto selezionato e finanziato da Impresa Sociale Con i Bambini e cofinanziato da Fondazione Cariplo e di cui la Fondazione della Comunità Bresciana è ente capofila.

“Il ruolo della Fondazione della Comunità Bresciana – ha detto Mario Mistretta, presidente della Fondazione della Comunità Bresciana – è stato un ruolo strategico, sia come soggetto che ha raccolto risorse, sia come soggetto che ha pianificato un’attività costruttiva di reti e di relazioni. Perché il contrasto della povertà un elemento fondamentale per realizzare comunità. La povertà educativa crea carenza di risorse umane e di futuro e la nostra attività è continuare a creare relazioni e reti che vanno a incidere rispetto a questa povertà”.

Lo spettacolo, la cui trama si ispira a fatti realmente accaduti sul territorio bresciano, narra di due giovani studenti, Rebecca e Dario, che si impegnano per riappropriarsi di spazi, fisici e allegorici, che la pandemia ha loro sottratto.

“Il linguaggio del teatro – ha aggiunto Manuel Renga, regista dello spettacolo – è sempre qualcosa che universalizza. Quindi noi a partire da queste storie così intime, così specifiche, così precisamente geolocalizzate, abbiamo voluto aprire questi temi, abbiamo avuto allargare la discussione e renderla universale in qualche modo, proprio perché quello che questi personaggi così umani che racconteremo nello spettacolo possono essere a Brescia, possono essere nel piccolo paese della valle, della bassa, ma possono essere in qualunque altro luogo che ha vissuto i drammi e, diciamo, quel momento scuro che ha caratterizzato un po’ tutta l’umanità legato all’epidemia del Covid”.

DAD Differenti Approcci Didattici si è sviluppato nel triennio 2021-2024 e ha lavorato per ridurre e combattere il divario digitale e la disuguaglianza di opportunità educative all’interno di sei Ambiti territoriali della provincia di Brescia (Brescia Città, Bassa Bresciana Centrale, Valle Trompia, Valle Sabbia, Valle Camonica e Montorfano). Ha coinvolto complessivamente 51 scuole, 20 enti del terzo settore, 9 enti pubblici e un ente valutatore. Lo spettacolo è stato selezionato e finanziato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e cofinanziato da Fondazione Cariplo.