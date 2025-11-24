Un grave fatto di cronaca ha scosso Brindisi: un uomo di 41 anni ha ucciso il padre all’interno della propria abitazione, sotto gli occhi della madre, per poi recarsi con lei dai carabinieri a costituirsi. Il delitto ha lasciato sgomenta l’intera famiglia e il quartiere Sant’Elia.

Brindisi, padre ucciso in casa: le indagini

Come riportato da Brindisi Report, la tragedia ha immediatamente attirato sul posto forze dell’ordine e personale medico del 118, che non hanno potuto fare nulla per salvare la vittima. I vicini, allarmati dalle urla provenienti dalla villetta, hanno descritto un’atmosfera di sgomento e incredulità: nulla lasciava presagire un evento così drammatico. Le autorità hanno sequestrato la salma in attesa dell’autopsia, che sarà eseguita dal medico legale Domenico Urso.

Il pubblico ministero Livia Orlando ha disposto il fermo del presunto omicida, che nelle prossime ore sarà interrogato dal gip per la convalida del provvedimento.

Brindisi, padre ucciso in casa: il figlio accompagnato dalla madre si costituisce

Il tragico episodio ha scosso la periferia di Brindisi sabato 22 novembre, quando Alessandro Zullino, 41 anni, ha tolto la vita al padre 70enne, Cosimo Zullino, all’interno della loro abitazione di via Dei Sarti, nel quartiere Sant’Elia. Secondo quanto ricostruito, il delitto sarebbe avvenuto durante un raptus improvviso.

In casa era presente anche la madre, testimone diretta della scena, che ha assistito impotente all’aggressione. Il figlio, seguito da problemi di natura psichiatrica, dopo l’omicidio si è recato insieme alla madre presso la caserma dei carabinieri, consegnando l’arma del delitto ancora sporca di sangue.