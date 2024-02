Yulia Navalnaya incontrerà oggi i ministri degli affari Esteri dell’Unione Europea e lo farà a Bruxelles. La moglie dell’oppositore di Vladimir Putin, Alexey Navalny riceverà gli onori da parte dei ministri europei.

Vedova Navalny incontra ministri Ue: viaggio a Bruxelles

L’Alto rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza Josep Borrell, è intervenuto sul proprio profilo ufficiale di X per annunciare che Yulia Navalnaya, la moglie del dissidente Alexey Navalny morto in carcere in circostanze misteriose nei giorni scorsi, sarà ricevuta oggi dai ministri dell’Ue a Bruxelles. “I Ministri dell’UE invieranno un forte messaggio di sostegno ai combattenti per la libertà in Russia e onoreranno la memoria di Alexei Navalny” – ha scritto via social Borrell anticipando l’incontro con Yulia.

Vedova Navalny incontra ministri Ue: le colpe di Putin

“Voglio che Putin, il suo entourage, i suoi amici e il suo governo sappiano che saranno ritenuti responsabili per ciò che hanno fatto alla Russia, alla mia famiglia e a mio marito – così si era pronunciata la Navalnaya dopo aver scoperto che cosa era accaduto a suo marito. La donna ha dichiarato pubblicamente di ritenere Putin responsabile per quanto era successo: “Bisogna combattere questo male e questo regime che strangola la Russia, Putin deve essere ritenuto personalmente responsabile delle atrocità commesse nel nostro Paese negli ultimi anni”.