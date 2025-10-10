Busto Arsizio, tragedia davanti casa: 82enne investita dal marito

Una tragedia familiare ha sconvolto nel pomeriggio di giovedì il quartiere di via Siracusa a Busto Arsizio. Una donna di 82 anni è stata investita dal marito, un uomo di 87 anni, mentre lui stava effettuando una manovra in retromarcia davanti alla loro abitazione.

Busto Arsizio, tragedia davanti casa: soccorsi, rilievi e comunità sotto choc

Oltre ai soccorritori, sono intervenuti anche i vigili del fuoco e la polizia locale per effettuare i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Dai primi accertamenti, si tratterebbe di un tragico errore: l’anziano non si sarebbe accorto della presenza della moglie dietro la vettura. L’uomo, profondamente scosso, è stato accompagnato in codice verde all’ospedale di Castellanza per controlli e per lo stato di choc.

I vicini descrivono la coppia come tranquilla e legata, senza alcuna tensione apparente: un drammatico incidente domestico che ha segnato irrimediabilmente la loro vita e sconvolto l’intero quartiere.

L’allarme al 112 è scattato immediatamente alle 16.44 e sul posto sono giunti i soccorsi in codice rosso: un’ambulanza della Croce Azzurra di Castellanza, l’automedica di Varese e l’elisoccorso partito da Milano. Purtroppo, nonostante i tentativi di rianimazione, la donna è deceduta sul colpo.