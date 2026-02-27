Non solo musica, ma anche moda: il plagio di Laura Pausini a Sanremo 2026

Ogni anno al Festival di Sanremo non mancano discussioni e confronti, con spettatori e giornalisti pronti a cogliere ogni dettaglio. Quest’anno, però, l’attenzione del pubblico si è soffermata su un elemento inaspettato, un plagio che ha subito fatto parlare e che ha richiamato alla memoria qualcosa già visto in passato. Ecco cosa ha fatto Laura Pausini.

Ogni anno al Festival di Sanremo l’eco delle accuse di plagio musicale non manca mai, con giornalisti e fan che passano intere giornate a confrontare i brani in gara con quelli del passato. Quest’anno, però, il “plagio” riguarda la moda piuttosto che la musica: durante la terza serata, Laura Pausini ha sfoggiato un abito della Maison italiana Alberta Ferretti che ha subito richiamato alla memoria un modello già celebre di Oscar de la Renta.

Il vestito in bianco e nero unisce il corpetto in velluto nero dallo scollo a barca a una gonna ampia e vaporosa, impreziosita da piume finemente cucite a mano. Come nota Fanpage, “le proporzioni appaiono molto simili: ritorna il contrasto tra le linee aderenti del corpetto e quelle ampie della gonna”, così come l’accostamento cromatico tra bianco e nero.

Il modello di de la Renta ha sfilato per la prima volta alla New York Fashion Week Fall/Winter 2020-2021 e ha conquistato notorietà quando Laura Dern lo ha indossato agli Oscar 2021. Curiosamente, Laura Pausini era presente sullo stesso red carpet quell’anno, candidata all’Oscar per Miglior canzone originale con Io sì (Seen), parte della colonna sonora del film La vita davanti a sé. Come osserva Fanpage, “è strano che Pausini non si sia accorta della somiglianza, proprio lei che su quel red carpet c’era”. Una curiosità in più: l’abito di Sanremo, pur richiamando il modello di de la Renta, porta la firma di una stilista italiana, mostrando come la moda sappia reinterpretare i classici.