Laura Pausini arriva alla quarta serata del Festival di Sanremo 2026 quella dedicata alle cover con un look capace di spiazzare tutti lasciandoli incantati dal connubio voce e vestiti, scopriamo quindi chi si è occupata di vestirla per questa occasione importantissima della sua straordinaria carriera.

Chi veste Laura Pausini al Festival

Laura Pausini ha i propri outfit curati dalla stylist Monica Serrani che ha fatto in modo di valorizzare sempre la figura della cantante puntando sui marchi top della moda italiana.

Pausini infatti ha indossato i vesti di Giorgio Armani, sia della collezione normale che della privè oltre a Emporio Armani ed Alberta Ferretti.

Ha fatto conoscere a tutta Europa lo stile italiano che tutto il mondo ci invidia, un modo anche per ricordare la memoria dello stilista milanese che ci ha lasciato lo scorso anno e che è vivo in tutti.

Quarta serata, il primo abito è Balenciaga

La quarta serata è stata aperta da Laura Pausini che ha cantato i maggiori successi tratti dall’album “Io Canto” dove ha rimaneggiato e cantato le cover di grandi artisti italiani.

L’abito indossato per aprire la puntata è griffato Balenciaga, come riportato da Fanpage.it e gioca sul contrasto del nero con i guanti rosa, con degli occhiali da sole decisamente importanti.

Un’entrata in scena degna di una dea, la dea della musica italiana conosciuta ed apprezzata in tutto il mondo.