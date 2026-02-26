Come in ogni serata di Sanremo, c’è attesa non solamente per ascoltare le performance dei vari cantanti in gara ma anche per vedere e valutare tutti i look. Nella terza serata, Laura Pausini ha incantato tutti con un abito spettacolare.

Sanremo 2026, Laura Pausini cambia stile: i look della terza serata

Per la terza serata della 76esima edizione del Festival di Sanremo, Laura Pausini ha sceso la nota scalinata accanto a Carlo Conti e ha subito incantato il pubblico con un abito davvero mozzafiato. Un cambio di stile rispetto alle serate precedenti, questa sera la cantante romagnola ha osato di più. Per l’esattezza Laura ha optato per un look super elegante, un abito bicolore (bianco e nero) formato da un corpetto a maniche lunghe in velluto nero e da una gonna asimmetrica arricchita da piume in tulle. Si tratta di un abito di Oscar De La Renta, facente parte della Collezione Autunno/Inverno 2020.

Sanremo 2026, Laura Pausini incanta l’Ariston

Laura Pausini, come visto, nella prima parte della terza serata del Festival di Sanremo ha indossato un abito bicolore che ha incantato tutti. A completare l’outfit un maxi fiocco nei capelli e dei vistosi orecchini pendenti con pietre preziose rose. Ricordiamo anche che a consigliare la cantante romagnola nella scelta dei look in tutte e cinque le serate sanremesi abbiamo la stylist Monica Serani.