Sanremo 2026, Raf beccato a sistemarsi i genitali: la replica ironica del cantante

Prima di salire sul palco per cantare la sua "Ora e per sempre" a Sanremo 2026, Raf è stato tradito dalle telecamere: il cantautore pugliese è stato infatti beccato mentre si sistemava i genitali.

Ieri, giovedì 26 febbraio 2026, è andata in scena la terza serata della 76esima edizione del Festival di Sanremo, nella quale si sono esibiti i 15 big che non si erano esibiti la sere precedente, tra cui Raf, in gara con “Ora e per sempre.” Il cantautore pugliese, però, è stato pizzicato dalle telecamere, proprio prima di salire sul palco dell’Ariston, a sistemarsi i genitali. Il video è ovviamente diventato virale sui social, sarà stato un gesto scaramantico? Ecco che arriva proprio la risposta di Raf.

Il video di Raf che si sistema i genitali prima di salire sul palco dell’Ariston a Sanremo 2026 è subito diventata virale sul web. Il cantante pugliese ha deciso di replicare con ironia pubblicando su Instagram la foto che lo ritrae con la mano nei pantaloni aggiungendo come didascalia: “qualcuno ha trovato un mazzo di chiavi?”