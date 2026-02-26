Raf è tornato sul palco del Festival di Sanremo dopo ben 11 anni dall’ultima volta e a colpire oltre alla canzone che ha scelto anche il nuovo look che lo vede dotato di capelli rispetto all’aspetto tipicamente calvo con cui si è mostrato in pubblico per tantissimi anni.

Raf sul palco dell’Ariston nel 2026

Raf arriva all’Ariston dopo ben 11 anni dall’ultima volta e porta un brano intimo e dedicato all’amore che nutre per la moglie Gabriella Labate, pezzo scritto tra gli altri con il figlio.

Il brano acquista la giusta profondità grazie al timbro tipico di Raf che lo ha reso uno degli artisti più amati nel panorama italiano con moltissimi appassionati anche nel resto del mondo.

La sua professionalità si evince in ogni nota ed il pubblico lo ha apprezzato, non è chiaro se sarà tra i favoriti ma sicuramente in generale ha ben figurato sino ad ora.

Il look ai capelli, cosa ha fatto

Come riporta il sito tematico Elle una delle caratteristiche che salta agli occhi immediatamente guardando Raf nel 2026 sono i capelli che improvvisamente hanno affollato la sua testa.

Il taglio è cortissimo e realistico, difatti tutti si sono chiesti che tipo di intervento ha fatto per riacquisirli dopo la folta chioma con cui si era fatto conoscere negli anni ottanta.

Non si tratta di un classico trapianto ma bensì di una tricopigmentazione, intervento meno invasivo che permette, mantenendo un taglio corto, di instillare nel cuoio capelluto micropigmenti compatibili che simulano la presenza dei capelli.

Si utilizza per il rinfoltimento e ad anche per ricostruire l’attaccatura in modo definito per ottenere un effetto il più realistico possibile.