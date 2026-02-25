Raf, scopriamo chi la sua dolce metà a cui è dedicata la canzone con cui ha scelto di partecipare al Festival di Sanremo 2026.

Raf torna a cantare sul palco del Festival di Sanremo dopo tanto tempo e lo fa con un pezzo maturo che segna la sua esperienza nel panorama musicale ma anche un legame strettissimo, vivo ed attuale con la sua famiglia, parte di questa famiglia è la moglie, scopriamo chi è e cosa fa nella vita.

Raf, la canzone “ora e per sempre” in gara

Raf entra in gara all’Ariston con la canzone “Ora e per sempre” dedicata alla moglie Gabriella, sposata nel 1996 a Cuba e donna che lo accompagna da oltre 30 anni.

Questo traguardo doveva essere celebrato nel miglior modo possibile e una canzone è il regalo più bello che un artista del suo calibro avrebbe potuto fare alla sua dolce metà.

Lei è scoppiata in lacrime dopo che Raf le ha svelato che il brano con cui avrebbe competuto a Sanremo era dedicato a lei.

Chi è la moglie, Gabriella Labate

Gabriella Labate, moglie di Raf è una ex ballerina con un curriculum di tutto rispetto in ambito televisivo, difatti è stata la primadonna del programma “Il Bagaglino” simbolo delle reti Mediaset negli anni 80.

Come riportato da Libero.it la donna nel corso della vita ha sofferto di salute, difatti ha una malattia rara, derivata da un intervento all’utero che le è arrivata a sfiorare il cuore.

L’intervento è andato bene ma lei si ritrova a combattere continuamente con il lascito di questa esperienza che l’ha resa una donna forte e combattiva.