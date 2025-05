Annalisa cambia radicalmente look, irriconoscibile per i fan: addio alla lunga chioma rossa. Ecco i motivi.

Annalisa ha deciso di sorprendere ancora una volta, stravolgendo completamente il suo look e lasciando tutti senza parole. La cantante, nota per la sua lunga chioma rossa, ha scelto di cambiare radicalmente il suo aspetto, optando per un taglio corto che l’ha resa irriconoscibile anche agli occhi dei suoi fan. Tuttavia, dietro questa trasformazione c’è una motivazione ben precisa: scopriamo insieme i motivi che hanno spinto l’artista a fare questa audace scelta.

Il prossimo tour di Annalisa

Dopo il tour sold out dell’anno scorso, Annalisa ha annunciato il “Capitolo 1” del suo nuovo percorso musicale con una serie di concerti nei palasport italiani a novembre e dicembre 2025. Il tour partirà da Jesolo il 15 novembre e toccherà città come Padova, Roma, Firenze, Milano, Eboli, Bari, Bologna, concludendosi il 13 dicembre a Torino, all’Inalpi Arena.

Annalisa stravolge il suo look, capelli cortissimi: ma c’è una ragione

Per il lancio del suo nuovo singolo, Annalisa ha scelto un look total black, con pantaloni a sigaretta, giacca, camicia bianca abbinata a una canotta e, a completare il tutto, un paio di bretelle che hanno aggiunto un tocco di glamour al suo outfit. Tuttavia, il vero cambiamento è stato nei capelli: la cantante ha optato per un look cortissimo con un’acconciatura dall’effetto bagnato. Si pensa che possa trattarsi di una parrucca, ma il risultato ha sorpreso tutti.

Accompagnando la foto con una didascalia, Annalisa ha scritto: “Anche un maschio a volte piange“.

Annalisa e il nuovo singolo “Maschio”

“Maschio” è il singolo in uscita giovedì 8 maggio, che segna l’inizio di un nuovo capitolo musicale per Annalisa. La canzone mescola influenze degli anni ’70 e ’80 con sonorità contemporanee, creando un equilibrio tra la nostalgia della tradizione italiana e un sound globale e innovativo.

Nel comunicato stampa del singolo, la popstar ha condiviso alcune riflessioni sulla canzone, descrivendola come un’esperienza onirica: