Dopo le nozze con il manager Francesco Muglia, a periodi alterni si parla di una presunta gravidanza di Annalisa Scarrone. La cantante è davvero incinta come si mormora dopo gli scatti al matrimonio dell’ex Davide Simonetta?

Annalisa Scarrone è incinta?

Giovedì 12 settembre, Davide Simonetta e Veronica Ferraro si sono giurati amore eterno. Tanti i Vip presenti al matrimonio: da Tananai a Giuliano Sangiorgi, passando per Annalisa. Quest’ultima è finita al centro dell’attenzione perché secondo qualcuno potrebbe essere incinta. E’ davvero questa la realtà dei fatti?

Annalisa: il pancino sospetto entusiasma i fan

Sui social girano tanti video del matrimonio di Davide e Veronica. E’ proprio tramite questi contenuti che i fan hanno visto Annalisa con un pancino sospetto. La cantante, ex fidanzata di Simonetta, ha deliziato i presenti con la sua voce e alcuni hanno dato il via al solito tam tam: la Scarrone è incinta? Ad essere sinceri, dai filmati e dagli scatti presenti su Instagram non si nota alcun ventre pronunciato.

Annalisa e Francesco Muglia: un amore riservato

Dopo le nozze con Francesco Muglia, Annalisa è finita più volte al centro del gossip per una presunta gravidanza. L’ultima volta è stato durante il Festival di Sanremo 2024, quando i soliti avevano notato un pancino sospetto. In quella occasione, la cantante aveva smentito di essere in dolce attesa. Pur essendo un personaggio pubblico, la Scarrone ci ha sempre tenuto a mantenere la sua vita privata lontano dai riflettori.