La quarta serata della 76esima edizione del Festival di Sanremo è quella della cover e dei duetti. Mara Sattei, in gara con “Le cose che non sai di me”, duetterà con Mecna, sulle note de “L’ultimo bacio“. Conosciamo meglio il rapper pugliese.

Sanremo 2026, chi è Mecna?

Pseudonimo di Corrado Grilli, Mecna è un rapper, cantautore e graphic designer pugliese, classe 1987 e laureato allo IED. Il suo primo lavoro da solista arriva nel 2006 con “Propaganda”, poi entra nel collettivo Blue Knox. Mecna ha ricevuto il premio come miglior rapper al MEI nel 2012 dopo aver pubblicato il suo primo album in studio, “Disco Inverno.” Da qui la sua carriera decolla, con “Laska” nel 2015 e “Lungomare Paranoia” nel 2017 e “Blue Karaoke” nel 2019. Poi abbiamo “Neverland”, “Mentre nessuno guarda”, “Stupido amore” e “Discordia, armonia e altri stati d’animo.”

Sanremo 2026, Mecna e il duetto con Mara Sattei

Mara Sattei, con “Le cose che non sai di me”, è in gara per la 76esima edizione del Festival di Sanremo. Per la serata delle cover, la cantante ha scelto di cantare la canzone di Carmen Consoli, “L’ultimo bacio” proprio con Mecna. Grande attesa dunque per la loro esibizione all’Ariston.