Dopo aver debuttato al Festival di Sanremo nel 2023 con “Duemilaminuti”, Mara Sattei torna sul palco del Teatro Ariston insieme agli altri protagonisti della 76esima edizione con il brano “Le cose che non sai di me”, che andrà ad essere incluso nel disco già pubblicato in digitale “Che me ne faccio del tempo”.

Chi è Mara Sattei: dal percorso artistico alla proposta di matrimonio

Accanto a lei, ad accompagnarla nel suo percorso creativo gli artisti: Noemi, il fratello thasup e Mecna, il quale affiancherà Mara Sattei anche durante la serata cover del Festival di Sanremo, venerdì 27 febbraio, con “L’ultimo bacio” di Carmen Consoli. Durante la festa dei suoi 30 anni, celebrata il 28 aprile 2025, Mara Sattei ha ricevuto la proposta di matrimonio dal fidanzato Alessandro Donadei, annunciando così il loro imminente matrimonio, come riporta Il Fatto Quotidiano. “Ale l’ho incontrato in un momento di vita molto complicato ed è stato proprio la luce – ha dichiarato a Il Corriere – . L’amore irradia la vita delle persone, quindi volevo fargli questa dedica. Ci siamo conosciuti sul palco, suonando insieme, poi ci siamo conosciuti come Sara e Alessandro. Il matrimonio sarà il coronamento di tutto, lo stiamo organizzando, è una tappa importantissima che ho sempre sognato, quando incontri la persona giusta è tutto naturale”.

Chi è Mara Sattei e come nasce la sua passione per la musica

Il suo nome d’arte è l’anagramma del suo vero nome: Sara Mattei, dal cui scambio delle iniziali si ricava Mara Sattei. Sara è nata il 28 aprile 1995 a Fiumicino, in provincia di Roma, e la sua passione per la musica le deriva dalla madre, che cantava in un gruppo gospel. Non è un caso che nel 2024 ha pubblicato con il fratello l’album “Casa Gospel”, progetto che esplora le radici familiari e la fede. La cantante ha partecipato alla tredicesima edizione di Amici di Maria De Filippi nel 2013 come Sara Mattei. Negli anni, Mara Sattei ha ottenuto 18 dischi di platino e 6 dischi d’oro.

Mara Sattei e il suo viaggio nella musica

Nel 2022 ha pubblicato il suo album d’esordio “Universo”, cui seguirà un tour nei club a confermare il suo talento dal vivo. Da allora, brani come “Duemilaminuti”, presentato al Festival di Sanremo 2023, doppio platino, e la collaborazione con Fedez e Tananai in “La dolce vita”, sei volte platino, hanno sancito tappe fondamentali del suo percorso artistico. Si aggiungono poi singoli come “Piango in discoteca”, certificato oro, l’album con thasup “Casa Gospel”, certificato oro, e una lunga serie di featuring importanti. Oltre al percorso discografico, all’interno delle date live del “Mara Sattei Summer Tour 2023”, prodotto e organizzato da Magellano Concerti, Friends and Partners e Next Show, Mara Sattei ha avuto anche l’onore di aprire le quattro date dei Coldplay allo Stadio San Siro di Milano, traguardo di alto valore simbolico e artistico.