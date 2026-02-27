Timofej Andrijashenko, la vita e la carriera del ballerino che ha danzato assieme a Patty Pravo sulle note di "Ti Lascio una canzone" a Sanremo 2026.

Timofej Andrijashenko è il ballerino scelto da Patty Pravo per la serata delle cover che la affiancherà nella sua performance, scopriamo chi è e di dove è originario e come mai la sua presenza all’Ariston è di rottura rispetto a quanto abbiamo visto nel passato.

Timofej Andrijashenko: chi è il ballerino

Timofej Andrijashenko è un ballerino lettone, nato il 29 novembre del 1994 e che dal 2018 è il primo ballerino del teatro milanese “La Scala”.

Ha iniziato a ballare all’età di 9 anni nel 2003 e crescendo ha sempre più dimostrato la propria abilità unica nell’arte danzatoria, capacità che gli ha permesso di entrare, nel marzo 2014 nel corpo di ballo dell’opera di Roma, incarico tenuto sino a ottobre del medesimo anno.

A novembre 2014 infatti è entrato nel corpo di ballo del teatro La Scala e quattro anni dopo ne è diventato il primo ballerino.

All’Ariston con Patty Pravo

Timofej Andrijashenko è salito sul palco del teatro Ariston assieme a Patty Pravo nella serata delle cover.

Il ballerino ha danzato mentre Pravo eseguiva la canzone “Ti lascio una canzone” una performance molto elegante, in perfetto abbinamento con la caratura della cantante.

Un modo di unire due mondi da sempre legati dalla musica come il canto e la danza, mostrando come quest’arte sia unica al mondo.