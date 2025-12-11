Riccardo Chailly ricoverato: condizioni stabili dopo un malore alla Scala

Il mondo della musica classica ha vissuto un momento di apprensione a causa della salute del maestro Riccardo Chailly, il quale è stato ricoverato la notte scorsa al Centro Cardiologico Monzino di Milano. Questa situazione si è verificata durante una delle repliche di Una lady Macbeth del distretto di Mcensk, un’opera di Dmitrij Šostakovič che ha segnato l’inizio della nuova stagione lirica del prestigioso Teatro alla Scala.

Il maestro Chailly, noto per la sua carriera illustre e per essere alla sua ultima stagione come direttore musicale della Scala, ha dovuto interrompere la sua performance a causa di un malore avvertito durante il secondo atto dello spettacolo, che si è tenuto il 10 dicembre. I suoi collaboratori e il personale sanitario sono intervenuti prontamente, portandolo in ospedale per accertamenti e cure.

Dettagli dell’incidente

Durante la rappresentazione, Chailly ha mostrato segni di affaticamento già verso la fine del primo atto. Testimoni hanno notato che il suo volto appariva pallido e che sembrava avere difficoltà nel mantenere la concentrazione. Nonostante i suggerimenti di fermarsi e osservare un periodo di riposo, il maestro ha deciso di continuare a dirigere, mostrando una dedizione straordinaria verso il suo lavoro.

Intervento dei soccorsi

Quando la debolezza ha avuto la meglio, è stato necessario interrompere la rappresentazione. Il coordinatore artistico, Paolo Gavazzeni, ha comunicato al pubblico l’interruzione, spiegando che era una questione di rispetto per il maestro e per la complessità dell’opera. Chailly, pur sperando di rientrare in scena, è stato accompagnato fuori dalla buca dell’orchestra da personale medico e soccorritori, per ricevere le cure del caso.

Aspettative e aggiornamenti sulla salute

Il ricovero del maestro Chailly è avvenuto in codice giallo, il che significa che le sue condizioni sono state considerate stabili ma necessitano di monitoraggio. Secondo quanto riportato dalla moglie, Gabriella, il maestro ha trascorso una notte tranquilla e i suoi valori clinici risultano incoraggianti. Tuttavia, i medici hanno deciso di tenerlo in osservazione per ulteriori accertamenti e per modificare la sua terapia, se necessario.

Un maestro amato e rispettato

Riccardo Chailly, 72 anni, è un’icona nel panorama della musica classica. Ha diretto orchestre di fama mondiale e ha contribuito in modo significativo alla diffusione della musica lirica. Questa è la sua ultima stagione come direttore musicale della Scala, un ruolo che ha ricoperto con passione e dedizione. Già in passato, Chailly aveva dovuto rinunciare a impegni per motivi di salute, inclusa una tournée della Filarmonica della Scala nel febbraio, dove è stato sostituito da Lorenzo Viotti.

Il maestro ha affrontato diverse difficoltà nel corso della sua carriera, ma la comunità musicale e i suoi ammiratori continuano a sostenerlo. Durante il suo ricovero, i colleghi e i fan hanno espresso preoccupazione e affetto, sperando di rivederlo presto in forma e pronto a dirigere nuovamente.