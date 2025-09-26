L'incidente mortale è avvenuto nel 2023, la vittima si chiamava Cristina Scozia e aveva 39 anni

Milano, investita e uccisa da una betoniera: chiesta la condanna a un anno per l’assessore Granelli

Il Pm di Milano, Mauro Clerici, ha chiesto la condanna a un anno per Marco Granelli, ora assessore alle opere pubbliche e alla protezione civile, che nel 2020 aveva la delega della mobilità. Proprio nel 2020 era stata realizzata la pista ciclabile dove è avvenuto l’incidente in cui ha perso la vita Cristina Scozia, travolta da una betoniera. Granelli è accusato di presunte irregolarità nella realizzazione della suddetta pista infatti, secondo gli accertamenti disposti dalla Procura, sulla pista non erano presenti i cordoli di protezione per separare la carreggiata delle auto da quella delle bici. Inoltre, la richiesta di pena a un anno, è anche per due dirigenti comunali, anch’essi accusati di irregolarità nella realizzazione della ciclabile. Infine per l’autotrasportatore chiesta una condanna di 2 anni a 4 mesi, ma avrebbe scelto di patteggiare.