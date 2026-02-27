Bianca Balti arriva a Sanremo nel ruolo di co-conduttrice per la quarta serata dell’edizione 2026, quella dedicata alle cover. Per la modella è un ritorno in tv dopo aver combattuto contro la malattia che l’ha vista ritirarsi dalle passerelle. La difficile vita privata e le crisi amorose che hanno messo fine a due matrimoni.

Bianca Balti, il suo ritorno a Sanremo 2026

Bianca Balti modella di fama internazionale è tornata sul palco del teatro Ariston per la quarta puntata di Sanremo 2026, quella dedicata alle cover, dove affiancherà Carlo Conti.

Rispetto allo scorso anno, Balti arriva con la consapevolezza di essere riuscita a combattere la malattia, il tumore che l’ha colpita e costretta a sostenere pesanti cicli di chemioterapia.

In conferenza stampa ha infatti parlato di come questa esperienza l’abbia cambiata, mostrandole una nuova Bianca Balti, diversa da quella spensierata che calcava le passerelle a livello mondiale.

Bianca Balti e i matrimoni finiti, la vita privata

Bianca Balti nella sua vita privata è stata coinvolta in due matrimoni, il primo è quello con il fotografo Christian Lucidi nel 2006. Balti è rimasta incinta dopo appena 3 settimane e dopo appena un mese i due sono convolati a nozze. E’ nata la prima figlia matilde e la coppia si è separata nel 2010.

Il secondo matrimonio è quello con Matthew McRae, la relazione è iniziata nel 2012 e nel 2015 è nata la figlia Mia, nonostante una relazione burrascosa i due si sposano nel 2017 e dopo 5 mesi si separano.

L’attuale fidanzato è Alessandro Cutrera, pilota automobilistico che compete nel Ferrari Challenge, monomarca del Cavallino. Lui le è stato vicino quando le è stata diagnosticato il tumore ovarico.