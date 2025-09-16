C.sinistra: Conte, 'logico dire che non c'è ancora alleanza, ma ci lavoriamo ogni giorno'

Roma, 16 set (Adnkronos) - Nel centrosinistra non siamo alleati? "E' elementare, è logica. Si è alleati quando c'è un progetto comune per il Paese, fino a quando non lavoreremo per un progetto serio, condiviso, di forte matrice progressista non potremo dire di ave...

Roma, 16 set (Adnkronos) – Nel centrosinistra non siamo alleati? "E' elementare, è logica. Si è alleati quando c'è un progetto comune per il Paese, fino a quando non lavoreremo per un progetto serio, condiviso, di forte matrice progressista non potremo dire di aver fatto una alleanza. Ma lavoriamo ogni giorno per conseguire quel risultato". Lo ha detto Giuseppe Conte a Soriano, Vibo Valentia.