C.sinistra: Faraone (Iv), 'per andare dietro al M5s il Pd ha perso la bussola'

Roma, 31 gen (Adnkronos) – "Su Medio Oriente, Ucraina e Nato, per andare dietro all’alleato, il Pd ha perso la bussola. Hanno la posizione dei cerchiobottisti e non funziona. Capisco il disagio di Guerini, il Pd rischia di essere meno credibile della Meloni, che ha cambiato idea su tutto. Noi teniamo una linea coerente, gli unici in Italia”. Lo dice Davide Faraone, capogruppo di Italia Viva alla Camera, in un’intervista al quotidiano L’Identità.