C. sinistra: Patuanelli, 'non serve gamba di centro'

Roma, 3 set. (Adnkronos) – "Con tutto il rispetto per figure come Goffredo Bettini che lavorano a progetti riformisti, credo che non serva una gamba di centro. Piuttosto, è necessaria radicalità nella proposta politica per riportare a votare tanta gente che non trovava più risposte nella sinistra". Lo afferma il capogruppo M5S al Senato, Stefano Patuanelli, in un'intervista a 'Il Fatto quotidiano'.
