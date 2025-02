C.sinistra: Schlein, 'io prima a mettere puntini su 'i' ma uscire da bolla social, stare su temi'

Roma, 27 feb. (Adnkronos) - "Daremo il nostro contributo e lo daremo con le nostre proposte sul lavoro. Riempiamo le prossime settimane con la nostra iniziativa. Ci mettiamo al servizio di un percorso politico per costruire l'alternativa, per costruire l'alternativa alla destra, testa...

Roma, 27 feb. (Adnkronos) – "Daremo il nostro contributo e lo daremo con le nostre proposte sul lavoro. Riempiamo le prossime settimane con la nostra iniziativa. Ci mettiamo al servizio di un percorso politico per costruire l'alternativa, per costruire l'alternativa alla destra, testardi nell'unità mettendo da parte distinguo e incontrandoci sui problemi concreti e sulle possibili soluzioni per trovare convergenze. Non è che non vedo le difficoltà e le differenze e sono la prima a mettere i puntini sulle 'i' ma se si esce della bolla social, si vede come questo lavoro di condivisione porta frutti". Così Elly Schlein alla Direzione Pd.