Dopo la scoperta del corpo senza vita di una neonata a Villa Pamphili, Roma, è stato ritrovato, a 100 metri di distanza, il cadavere di una donna. Indagini in corso.

Roma, trovato il corpo di una neonata a Villa Pamphili

Il corpo senza vita di una neonata, tra i 5 e 7 mesi, è stato ritrovato ieri accanto a una siepe a Villa Pamphili, Roma.

A dare l’allarme una donna che passava di lì. La piccola, di carnagione chiara e capelli scuri, presentava delle lesione su un braccio e sulla mano destra. Secondo i primi accertamenti, la morte della bambina risalirebbe a poche ore prima. Qualche ora dopo, però, è stato ritrovato anche il cadavere di una donna, all’interno di un sacco nero, a circa 100 metri di distanza.

Cadavere di una donna trovato a 100 metri da quello di una neonata: il mistero si infittisce

A circa 100 metri di distanza dal corpo senza vita della neonata, è stato ritrovato il cadavere di una donna all’interno di un sacco nero. A dare l’allarme un gruppo di sudamericani che stava giocando a pallavolo a Villa Pamphili, quando il pallone è finito proprio nei pressi del sacco nero, da cui proveniva un terribile odore. I resti della donna, rispetto a quelli della bambina, sarebbero già in stato di decomposizione, ma gli inquirenti stanno comunque indagando per capire se le due morti siano o meno collegate tra loro. Per prima cosa si procederà con il test del DNA per conoscere l’identità sia della donna sia della neonata. Al momento ogni pista è aperta, non si esclude ad esempio il duplice omicidio. Intanto l’aera di ritrovamento dei corpi è stata transennata.